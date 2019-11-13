Турнир UFC в Москве оказался популярнее первого титульного боя Хабиба

Турнир UFC в Москве, который состоялся 9 ноября, собрал больше телезрителей, чем чемпионский бой Хабиба Нурмагомедова с Элом Яквинтой в апреле 2018 года, по итогам которого россиянин впервые стал чемпионом UFC в лёгком весе, сообщает «Рейтинг букмекеров».
Телеаудитория третьего турнира UFC в России составила 690,2 тыс. человек, в то время как бой Нурмагомедова с Яквинтой посмотрели 640 тыс. человек.
Московский турнир UFC состоялся 9 ноября. Трансляцию показывали на телеканале «РЕН ТВ», её посмотрел 1% населения России.
Напомним, телеаудитория боя Нурмагомедова и Дастина Порье в сентябре 2019 года составила 3,7 млн человек, или 5,3% населения России. Бой Хабиба с Конором Макгрегором, состоявшийся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе, посмотрели 2,6 млн человек, или 3,8% жителей России.
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