Фьюри готов провести поединок с Миочичем

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри отреагировал на слова чемпиона UFC в тяжёлом весе Стипе Миочича о готовности провести с ним поединок. Фьюри не так давно заявил о желании перейти в смешанные единоборства.



«Стипе Миочич хочет провести со мной поединок? Это был бы отличный бой. Как только я разберусь с Деонтеем Уайлдером, я готов провести бой со Стипе. Это был бы громкий поединок в духе боя Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера», — приводит слова Тайсона Фьюри MMAFighting.



Ожидается, что следующий поединок Тайсон Фьюри проведёт в феврале 2020 года. Он встретится с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

Стипе Миочич вернул себе титул чемпиона в тяжёлом весе, нокаутировав Дэниэла Кормье на турнире UFC 241 в августе 2019 года.