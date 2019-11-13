Харитонов оказался тяжелее Васселла почти на 10 килограммов

В ночь с 14 на 15 ноября мск в Тель-Авиве (Израиль) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 234. В его главном событии встретятся известный российский тяжеловес Сергей Харитонов и Линтон Васселл. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Харитонов оказался значительно тяжелее соперника. Вес россиянина составил 118,0 кг. Васселл же потянул на 108,2 кг.

Для Харитонова предстоящая встреча станет третьей в 2019 году. Первый бой он провёл с Мэттом Митрионом, однако из-за ранней травмы Сергея поединок длился пятнадцать секунд и был признан несостоявшимся. В августе Харитонов и Митрион встретились вновь, и тогда россиянин нокаутировал соперника.