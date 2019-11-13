Багаутинов — о Коноре: на Кавказе за такое с него сняли бы последние трусы

Бывший претендент на титул чемпиона UFC Али Багаутинов поделился мыслями о недавнем визите в Москву бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. По его словам, за оскорбление в адрес дагестанцев ирландца необходимо было вытащить из отеля, где он остановился. Также Багаутинов добавил, что после такого Конора бы не выпустили без проблем с территории Дагестана.

«Абсолютно правильно Вова Минеев охарактеризовал его. Почему он приезжает сюда и так отзывается о народах России? Кто он такой? За этот поступок надо спрашивать. Если бы он так сказал в Дагестане, в любом месте на территории Кавказа, его бы не выпустили, пока не сняли последние трусы. И не так уж и важно, ОМОН или не ОМОН. Его бы не выпустили. Моя реакция, если бы встретил его на улице? Лучше нам не видеться», — сказал Багаутинов в интервью, размещённом на YouTube-канале Ибракадабра.