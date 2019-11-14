Непобеждённого российского бойца UFC арестовали по делу о похищении человека

Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Сосновский арестован Пресненским судом Москвы в связи с уголовным делом о похищении человека, сообщает ТАСС.
«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Дмитрию Сосновскому, он проходит по делу, возбуждённому о похищении человека группой лиц (ч. 3 ст. 126)», — сказано в сообщении суда.
Эту информацию подтвердил адвокат Сосновского Равиль Саберов.
«Его действительно обвиняют в вымогательстве и похищении человека. Он арестован на два месяца. По этому делу проходят ещё пять человек, все они под стражей. Якобы они вымогали порядка 300 тыс. рублей у представителя коммерческой организации», — сказал защитник.
По словам Саберова, следствие квалифицировало действия его подзащитного неправильно.
«Я видел видеозапись этого деяния. Там события происходили в офисе. Максимум, о чём там можно вести речь, — самоуправство. Потерпевшему никто не мешал уйти, он покинул офис сам, а на следующий день пришёл туда за зарплатой», — заключил он.
На счету Сосновского 11 побед в 11 боях в MMA. В марте 2018 года боец дебютировал в UFC, победил британца Марка Годбира и с тех пор не выходил в октагон.
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