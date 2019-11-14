В Москве обнаружили тело чемпиона мира по тайскому боксу

Известного армянского спортсмена Ашота Боляна застрелили вчера, 13 ноября, на юго-западе Москвы, сообщает «Московский комсомолец».

Тело 40-летнего Боляна обнаружили возле дома на Нахимовском проспекте. Местный житель парковал свою машину и в свете фар увидел тело мужчины. Боляна застрелили возле его автомобиля, и какое-то время он лежал мёртвым на парковке.

Болян достиг больших высот в тайском боксе. Он трижды выигрывал чемпионат мира по тайскому боксу по версии WPKA, чемпионат мира и Кубок мира по тайскому боксу по версии IPMTF, Кубок Азии по кикбоксингу по версии WPKA, а также стал 17-кратным чемпионом в других международных турнирах. Также он поставил уникальный рекорд по скорости нанесения ударов: за секунду Ашот произвёл 11 ударов, из которых 8 руками и 3 ногами.