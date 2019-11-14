Руки-Базуки показал руки после операции. Они не изменились. Видео

Блогер Кирилл Терёшин, известный под прозвищем Руки-Базуки, показал в «Инстаграме», как выглядят его руки после операции по удалению бицепсов. Ранее Терёшин потерпел поражение в поединке с Олегом Монголом, который победил соперника в сражении по альтернативным правилам MMA.

Терёшин опасался, что у него началось воспаление, и попросил удалить перекачанные синтолом бицепсы. Вскоре появилось видео, как мама кормит Кирилла с ложки после операции. Самих бицепсов при этом видно не было.

В «сториз» «инстаграма» Терёшина уже после операции появилось видео с Кириллом, на котором его руки выглядят примерно так же, как и до операции. Можно предположить, что либо видео на самом деле было снято до операции, либо сама операция — выдумка.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за проблем со здоровьем