Руки-Базуки показал руки после операции. Они не изменились. Видео

Блогер Кирилл Терёшин, известный под прозвищем Руки-Базуки, показал в «Инстаграме», как выглядят его руки после операции по удалению бицепсов. Ранее Терёшин потерпел поражение в поединке с Олегом Монголом, который победил соперника в сражении по альтернативным правилам MMA.
Терёшин опасался, что у него началось воспаление, и попросил удалить перекачанные синтолом бицепсы. Вскоре появилось видео, как мама кормит Кирилла с ложки после операции. Самих бицепсов при этом видно не было.
В «сториз» «инстаграма» Терёшина уже после операции появилось видео с Кириллом, на котором его руки выглядят примерно так же, как и до операции. Можно предположить, что либо видео на самом деле было снято до операции, либо сама операция — выдумка.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
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