Ильин: наша стратегия – давать шанс проявить себя резерву

Главный тренер сборной России по тайскому боксу Виталий Ильин подвёл итоги чемпионата Европы в Минске, где сборная России заняла первое общекомандное место и у мужчин, и у женщин.
«В первую очередь задачей был просмотр вторых-третьих номеров, которые были привлечены в команду. Поскольку после чемпионата мира прошёл небольшой срок, мы решили не перетруждать первых номеров в большинстве весовых категорий. Важно было опробовать резерв, который составил 70% в мужской сборной. В женской команде были как свежие, так и опытные спортсменки, которым нужно было набирать очки для отбора на Всемирные игры. В целом всё прошло хорошо. Опытные тайбоксёры подтвердили свой класс, а молодые приобрели необходимый опыт и закалили себя в сражениях на высоком уровне.
Молодые спортсмены приходят в команду, и их надо держать на виду. Если спортсмены доходят до полуфиналов и финалов чемпионатов России, то нужно привлекать их на сборы и давать шансы на чемпионатах Европы. Пример сборных Украины и Беларуси показывает, что если на все старты возить звёздные составы, то момент развития резерва будет упущен. Сейчас они потеряли целое поколение, и им труднее уже с нами конкурировать», — сказал Ильин.
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