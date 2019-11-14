В СК РФ не исключили, что гибель чемпиона мира Боляна связана с бизнесом

Следствие рассматривает в качестве одной из версий убийства в Москве чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна его коммерческую деятельность, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, 40-летнего уроженца Армении Боляна застрелил неизвестный вчера, 13 ноября, вечером возле дома на Нахимовском проспекте.

«Следствие рассматривает различные версии случившегося, в том числе связанную с предпринимательской деятельностью», — приводит слова Ивановой «Р-Спорт».

Болян достиг больших высот в тайском боксе. Он трижды выигрывал чемпионат мира по тайскому боксу по версии WPKA, чемпионат мира и Кубок мира по тайскому боксу по версии IPMTF, Кубок Азии по кикбоксингу по версии WPKA, а также стал 17-кратным чемпионом в других международных турнирах. Также он поставил уникальный рекорд по скорости нанесения ударов: за секунду Ашот произвёл 11 ударов, из которых 8 руками и 3 ногами.