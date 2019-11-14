Хабиб откроет зал в Махачкале, а его отец выпустит книгу о воспитании чемпионов

Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, 18 ноября вместе с сыном откроет зал в Махачкале. Также он рассказал, что выпустит книгу о воспитании бойцов.

«18 ноября планируем открыть зал в Махачкале. Также работаем с правительством Москвы, ведём переговоры.

Скоро выйдет (книга. — Прим. «Чемпионата»). Книга будет о восприятии отца и о том, как воспитать чемпиона. Это будут мои соображения о воспитании спортсмена», — цитирует Нурмагомедова-старшего ТАСС.

56-летний Нурмагомедов подготовил 18 чемпионов мира по боевому самбо, в том числе сына Хабиба.

Хабиб Нурмагомедов провёл 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 28 побед. Последний бой он провёл в сентябре 2019 года, когда победил американца Дастина Порье и защитил чемпионство UFC в лёгком весе. Ожидается, что его следующим соперником станет американец Тони Фергюсон.

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