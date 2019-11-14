«Он случайно попал в переплёт». Адвокат бойца Сосновского — о его аресте

Равиль Саберов, адвокат непобеждённого российского бойца смешанных единоборств Дмитрия Сосновского, выступающего в UFC, настаивает на невиновности российского тяжеловеса в деле о вымогательстве и похищении человека. Ранее стало известно, что Сосновского арестовал Пресненский суд Москвы.

«Я считаю, тут нет доказательств вины. У Сосновского отсутствуют мотивы влезать в какие-то глупые дела. Он оказался случайно в кругу знакомых и попал в переплёт. Надеюсь, в ближайшее время с него снимется всё это», — приводит слова Саберова Sports.ru.

На счету Сосновского 11 побед в 11 боях в смешанных единоборствах. В марте 2018 года боец дебютировал в UFC, победил британца Марка Годбира и с тех пор не выходил в октагон.