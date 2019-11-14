«Он случайно попал в переплёт». Адвокат бойца Сосновского — о его аресте
Равиль Саберов, адвокат непобеждённого российского бойца смешанных единоборств Дмитрия Сосновского, выступающего в UFC, настаивает на невиновности российского тяжеловеса в деле о вымогательстве и похищении человека. Ранее стало известно, что Сосновского арестовал Пресненский суд Москвы.
«Я считаю, тут нет доказательств вины. У Сосновского отсутствуют мотивы влезать в какие-то глупые дела. Он оказался случайно в кругу знакомых и попал в переплёт. Надеюсь, в ближайшее время с него снимется всё это», — приводит слова Саберова Sports.ru.
На счету Сосновского 11 побед в 11 боях в смешанных единоборствах. В марте 2018 года боец дебютировал в UFC, победил британца Марка Годбира и с тех пор не выходил в октагон.
Российского бойца Сосновского арестовали по делу о похищении человека
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