Союз армян России проследит за делом о гибели чемпиона мира Боляна

Союз армян России будет следить за ходом расследования убийства неоднократного чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна. Об этом рассказал глава Союза армян России (САР) Ара Абрамян.

Болян был убит неизвестным вчера, 13 ноября, вечером в Москве возле жилого дома по Нахимовскому проспекту. Возбуждено уголовное дело.

«Мы обязательно будем следить за ходом следствия. Ничего не могу сказать (о возможных причинах убийства. — Прим. «Чемпионата»), просто не хочу взять на себя такую ответственность», — приводит слова Абрамяна «РБК-Спорт».

Абрамян добавил, что Болян сотрудничал с САР и участвовал в проводимых организацией мероприятиях.

«Недавно он был у нас. Можно о нём только хорошее говорить. Он такой активный молодой человек был. Он как общественник сотрудничал с САР, помогал, рекомендовал, участвовал в наших мероприятиях, радовался нашим успехам, потому что наш спортивный клуб дал несколько чемпионов», — сказал он.

В Москве обнаружили тело чемпиона мира по тайскому боксу