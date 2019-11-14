Доктора не смогли удалить весь синтол из бицепсов блогера Руки-Базуки

Блогеру Кириллу Терёшину, известному под прозвищем Руки-Базуки, не смогли удалить весь синтол из рук, сообщает телеграм-канал Mash. По информации источника, около половины вещества осело в тканях, из-за чего врачам не удалось полностью удалить синтол из мышц блогера.



Доктора заявили, что в организме был запущен воспалительный процесс и без вмешательства жизнь Терёшина оказалась бы под угрозой.



Терёшин в прошлом прославился за счёт того, что выкладывал в соцсети «ВКонтакте» и в «Инстаграме» результаты инъекций самодельного синтола в руки. Бицепсы раздулись до объёма в 60 сантиметров, что привело к бешеной популярности, а также к участию Кирилла во многих передачах на федеральных каналах.



Ранее Терёшин потерпел поражение в поединке с Олегом Монголом, который победил соперника в сражении по альтернативным правилам MMA.