Масвидаль: мне есть чем погасить свет Саулю Альваресу

Боец UFC Хорхе Масвидаль поделился мыслями о потенциальном противостоянии с действующим чемпионом мира по боксу в трёх весовых категориях Саулем Альваресом.



«Если бы Альварес пришёл в смешанные единоборства, то поединок с ним не стал бы испытанием для меня. У меня есть чем погасить ему свет. Я знаю это. Может быть, я не обладаю таким сильным ударом, но я в 10 раз атлетичнее, чем Альварес.



Один удар ногой равносилен 10 ударам рукой. Если я смогу перевести энергию своего тела в бокс, то я смогу нанести ему урон. В боксе нужно наносить около 80-90 ударов за раунд. Если идти в бокс, то ради боя с лучшим», — приводит слова Хорхе Масвидаля ESPN.



После недавней победы над Нейтом Диазом Масвидаль выразил желание встретиться с Альваресом.