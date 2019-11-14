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Тилл хочет провести бой с Уиттакером

Тилл хочет провести бой с Уиттакером
Бокс/ММА / ММА 0

Боец UFC Даррен Тилл заявил, что готов провести бой с бывшим чемпионом промоушена Робертом Уиттакером.

«Давай проведём бой на UFC в Лондоне. Если честно, готов драться с тобой хоть сейчас. К чёрту все эти травмы и перерывы! Когда ты будешь готов к бою?» — написал в своём твиттер-аккаунте Даррен Тилл.

В последнем поединке Даррен Тилл успешно дебютировал в среднем весе, победив Келвина Гастеллума единогласным решением судей. На счету Даррена Тилла 21 поединок в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед, дважды потерпел поражения и один поединок закончился ничейным исходом.

Роберт Уиттакер в последнем поединке проиграл нокаутом Исраэлю Адесанье и утратил титул чемпиона UFC в среднем весе.

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