Андерсон: Джонс дерётся только с односторонне развитыми парнями

Боец UFC Кори Андерсон считает, что чемпион организации Джон Джонс не хочет выходить с ним в клетку, потому что он является сложным соперником.



«Все парни, с которыми дерется Джон Джонс являются односторонне развитыми. Доминик Рейес является отличным ударником, но у него нет хорошей защиты от борьбы. Тиаго Сантос тоже ударник.



Но есть я, у которого есть кардио ударная техника и борьба на том же уровне, что и у Джонса. У меня есть джиу-джитсу, которое можно сравнить с его навыками в патере. Это был бы сложный бой для него. Вопрос в том, планирует ли он подраться со мной сейчас или и дальше будет избивать простых соперников и одерживать лёгкие победы, продолжая бить рекорды и пополнять денежный запас», — приводит слова Кори Андерсона MMAFighting.