Харитонова нокаутировали на турнире Bellator в Израиле
Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов проиграл британцу Линтону Васселлу в главном поединке прошедшего в Израиле турнира Bellator 234.
Харитонов ещё в первом раунде почувствовал боль в ноге, но продолжил поединок. Долго бой всё же не продлился. Во втором раунде поединок был остановлен, а Васселл, который не был фаворитом, выиграл техническим нокаутом. Бой был остановлен после того, как британец нанёс град ударов по лежащему россиянину. Харитонов оказался на настиле, показывая пассивную защиту при ударах оппонента. В итоге судья боя решил остановить поединок.
Для 39-летнего Харитонова это восьмое поражение за карьеру при 30 победах. 36-летний Васселл одержал 19 побед при 8 поражениях.
Харитонов уже в первом раунде боя с Васселлом порвал связку
Тактаров вызвал на бой Харитонова
- 15 ноября 2019
-
10:10
-
09:39
-
09:19
-
09:00
-
01:16
- 14 ноября 2019
-
23:48
-
21:25
-
20:54
-
19:50
-
19:01
-
17:57
-
16:46
-
15:55
-
14:40
-
14:27
-
14:04
-
13:50
-
13:04
-
12:50
-
12:05
-
11:38
-
10:42
-
10:15
-
09:03
-
01:02
-
00:37
- 13 ноября 2019
-
23:43
-
22:20
-
21:41
-
20:45
-
19:32
-
18:05
-
16:20
-
15:17
-
14:03
Партнерский контент