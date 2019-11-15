Харитонова нокаутировали на турнире Bellator в Израиле

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов проиграл британцу Линтону Васселлу в главном поединке прошедшего в Израиле турнира Bellator 234.

Харитонов ещё в первом раунде почувствовал боль в ноге, но продолжил поединок. Долго бой всё же не продлился. Во втором раунде поединок был остановлен, а Васселл, который не был фаворитом, выиграл техническим нокаутом. Бой был остановлен после того, как британец нанёс град ударов по лежащему россиянину. Харитонов оказался на настиле, показывая пассивную защиту при ударах оппонента. В итоге судья боя решил остановить поединок.

Для 39-летнего Харитонова это восьмое поражение за карьеру при 30 победах. 36-летний Васселл одержал 19 побед при 8 поражениях.

Харитонов уже в первом раунде боя с Васселлом порвал связку