Харитонов уже в первом раунде боя с Васселлом порвал связку

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов прокомментировал поражение от Линтона Васселла на турнире Bellator 234 в Тель-Авиве. Харитонов обратился к болельщикам в «Инстаграме», после того как проиграл Васселлу техническим нокаутом во втором раунде.
Боец рассказал, что ещё в первом раунде поединка порвал связку, вследствие чего не мог бороться в полную силу.
«Расстроил вас сегодня всех. В первом раунде порвал связку. Остановиться не мог. Бился дальше. Итог — разрыв связки. Сделаю операцию, вернусь ещё сильнее», — сказал Харитонов.
Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «инстаграме» Харитонова.
Для 39-летнего Харитонова это восьмое поражение за карьеру при 30 победах. 36-летний Васселл одержал 19 побед при 8 поражениях.
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