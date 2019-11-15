Харитонов уже в первом раунде боя с Васселлом порвал связку

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов прокомментировал поражение от Линтона Васселла на турнире Bellator 234 в Тель-Авиве. Харитонов обратился к болельщикам в «Инстаграме», после того как проиграл Васселлу техническим нокаутом во втором раунде.

Боец рассказал, что ещё в первом раунде поединка порвал связку, вследствие чего не мог бороться в полную силу.

«Расстроил вас сегодня всех. В первом раунде порвал связку. Остановиться не мог. Бился дальше. Итог — разрыв связки. Сделаю операцию, вернусь ещё сильнее», — сказал Харитонов.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «инстаграме» Харитонова.

Для 39-летнего Харитонова это восьмое поражение за карьеру при 30 победах. 36-летний Васселл одержал 19 побед при 8 поражениях.