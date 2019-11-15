21-летнему российскому бойцу ММА дали четыре года колонии за избиение прохожего

Российский боец смешанных единоборств Марк Белых получил четыре года колонии за жестокое избиение прохожего. Сообщницей 21-летнего Белых была 18-летняя Екатерина Курлаева.

Ночью 3 января пьяные Белых и Курлаева повздорили со встретившимся на улице 34-летним мужчиной. Обвиняемый повалил прохожего на землю и избил, после чего они ушли.

«Однако через час злоумышленники вновь увидели проходящего по улице потерпевшего. Белых, подойдя к потерпевшему, с силой схватил его за одежду, пытаясь нанести удары кулаками рук, однако потерпевший оказал активное сопротивление, освободившись от захвата, после чего обхватил Белых сзади руками за туловище.

Курлаева, увидев это, взяла валявшуюся во дворе дома совковую лопату и нанесла не менее четырёх ударов лопатой по голове потерпевшего, отчего он упал на землю. После этого Белых неустановленным предметом, руками и ногами избил мужчину», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Мужчине был причинён тяжкий вред здоровью: он получил переломы пальцев, раны и ссадины головы, а также другие травмы. Вину в преступлении подсудимые не признали.

«Суд приговорил Белых к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Курлаеву – к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд также солидарно взыскал с осуждённых моральный вред в пользу потерпевшего в размере 200 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу», — рассказали в прокуратуре.