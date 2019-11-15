Бой Шлеменко с Тейлором в Екатеринбурге отменили

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко проведёт бой 14 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC 7, но не с получившим травму американцем Луисом Тейлором, сообщил исполнительный директор лиги Николай Клименко. В настоящий момент ведутся поиски нового соперника для Шлеменко.

«Бой Шлеменко — Тейлор не состоится. К сожалению для нас, к сожалению для Александра. Мы провели переговоры и пришли к соглашению, но на стадии подписания контракта Тейлор получил небольшую травму, которая помешает ему при подготовке к бою.

Не буду заглядывать вперёд, но в принципе этот бой возможен на одном из следующих номерных турниров. Сейчас мы подбираем для Александра достойную замену. В разработке несколько вариантов. Думаю, что объявим на следующей неделе», — цитирует Клименко «Р-Спорт».