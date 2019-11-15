Петренко: горд, что моя победа обеспечила первое место мужской сборной

Чемпион Европы по тайскому боксу в супертяжёлом весе Иван Петренко рассказал о дебюте на крупных международных соревнованиях и непростом противостоянии в финале.

«Я ещё никогда не сталкивался с таким давлением, ответственностью и уровнем соперников, как на этом чемпионате. Всегда стремился представлять Россию на международной арене и мечтал принести золотую медаль, тем более её как раз не хватало для победы в общекомандном зачёте у мужчин. Главный тренер сказал, что надо побеждать, чтобы обойти белорусов. Моя победа и обеспечила первое место. Испытываю гордость, что внёс свой вклад в хороший результат мужской сборной. Мне было сложно перебороть себя, старался работать над собой и быть психологически устойчивым, настраивался. Помогла поддержка родных, близких и товарищей по команде. Было приятно слушать гимн своей страны на пьедестале. Ради этого я много лет и занимался спортом.

Соперника в финале все недооценивали. Он не обладал атлетической фигурой, весил около 130 кг, но оказался очень дисциплинированным и ответственным спортсменом, выполнял все команды своего угла. В первом бою он победил действующего чемпиона мира из Турции, затем одолел очень именитого белоруса Андрея Герасимчука, поэтому мы не могли его недооценивать. Мы понимали, что он будет поддавливать своей массой, но не представляли, что он так активно будет работать ногами. На сборах у меня была небольшая травма колена. Я переживал за неё, а француз мог узнать о ней, потому что вся его тактика была построена на ударах ногами. Он шёл вперёд, пытался меня задавить и вымотать. Я ждал больше клинча, а бой прошёл в размене. Я больше попадал с рук, и это принесло победу", — рассказал Петренко.