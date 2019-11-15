Бетербиев и Бивол попали в список возможных соперников Альвареса

В DAZN показали список боксёров, один из которых станет следующим соперником мексиканца Сауля Альвареса, который 2 ноября победил россиянина Сергея Ковалёва и стал чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBO.
В список возможных следующих соперников Альвареса попали российские боксёры полутяжёлого веса Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. Бивол — чемпион мира по версии WBA, а Бетербиев — обладатель поясов IBF и WBC.
Помимо них в список претендентов на бой с Альваресом попали Давид Бенавидес, Калеб Плант, Билли Джо Сондерс и Каллум Смит, выступающие во втором среднем весе, а также Джермалл Чарло, Геннадий Головкин и Деметриус Андраде, представители средней весовой категории. Каждый из них является обладателем чемпионского пояса по той или иной версии.
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