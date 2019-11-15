Медики объяснили, как Руки-Базуки раздувал бицепсы

Хирурги, оперировавшие блогера Кирилла Терёшина, известного под прозвищем Руки-Базуки, рассказали о подробностях медицинского вмешательства, сообщает телеграм-канал Mash.

Терёшин, который ранее потерпел поражение в поединке с Олегом Монголом, победившим соперника в сражении по альтернативным правилам MMA, обратился за медицинской помощью, поскольку опасался воспаления перекачанных бицепсов. Вскоре появилось видео, как Терёшина кормят с ложки после удаления бицепсов, которые на другом видео, на первый взгляд, не изменились.

Однако выяснилось, что Терёшину провели лишь первую операцию из пяти запланированных. Также медики сообщили, что в бицепсах у Кирилла был не синтол, а вазелин, и добавили, что он делал несколько инъекций большими дозами: покупал в аптеке, растапливал на паровой бане и загонял в руку — по три литра в каждую конечность, — из-за чего началось воспаление, повредилась мышечная ткань.

Удалено уже 95% вазелина, причём планируется, что руки вернутся к нормальному виду. Также сообщается, что Терёшина из-за этого мучили страшные боли.

Видео: Руки-Базуки кормят с ложки после удаления бицепсов