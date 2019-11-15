«Жакаре» Соуза и Блахович показали одинаковый вес

В ночь с 16 на 17 ноября мск в Сан-Паулу состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 164. Его главным событием станет противостояние в полутяжёлом весе. Шестой номер рейтинга Ян Блахович померится силами с ветераном UFC 39-летним Роналдо «Жакаре» Соузой, которого ждёт дебют в полутяжёлом дивизионе. В преддверии поединка бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они показали одинаковый вес — 92,9 кг.
Напомним, что Блахович в предыдущем бою нокаутировал экс-чемпиона лиги Люка Рокхолда, а Соуза уступил Джеку Херманссону.
UFC Fight Night 164. Взвешивание
Основной кард
Роналдо «Жакаре» Соуза (205 фунтов) — Ян Блахович (205 фунтов)
Маурисио Руа (206) — Пол Крэйг (205)
Чарльз Оливейра (155) — Джаред Гордон (156)
Антонио Арройо (185) — Андре Муньис (186)
Маркус Перес (186) — Веллингтон Турман (186).
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