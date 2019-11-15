Руа планирует завершить карьеру через два боя из-за жены и мамы

Бывший чемпион UFC, ветеран смешанных единоборств Маурисио Руа рассказал, когда планирует завершить карьеру. По словам бразильца, в запасе у него осталось максимум два поединка.
«Моя жена и мать очень строги, так что у меня осталось только два боя и в этот раз всё реально. На каждый бой я выхожу, как на последний. Не знаю, выступлю ли ещё раз после противостояния с Крэйгом.
Люди спрашивают меня, почему я не останавливаюсь. Но я сделаю это тогда, когда захочу. Я всё ещё хорош в спаррингах и не думаю, что стар для этого дела. Мне всего 37, чувствую себя молодым. Демиану Майе 42 и он лишь недавно достиг своего пика. То же самое можно сказать о Вердуме или о «Жакаре» Соуза, которому скоро будет 40.
Есть много ребят, которые старше меня, но они продолжают биться. Просто знаю, что если остановлюсь прямо сейчас, могу пожалеть об этом через несколько лет", — приводит слова Руа MMA Fighting.
В ночь на 17 ноября мск Руа на турнире UFC в Сан-Паулу подерётся с Полом Крэйгом.
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