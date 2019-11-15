Фроч: думаю, Альварес проигрывал Ковалёву

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч поделился мнением о недавнем поединке Сергея Ковалёва с Саулем Альваресом. По словам британца, россиянин вёл по очкам. Также Фроч отметил, что в лучшие годы победил бы Альвареса.

«Когда я смотрел бой Ковалёва с Альваресом, то не был впечатлён Саулем. Думаю, это был близкий поединок, но полагаю, что Альварес проигрывал. В этом дивизионе он выглядел медленнее. Он напоминал мне Артура Абрахама в бою со мной. Если бы с Канело боксировал я, то удерживал бы его на дальней дистанции при помощи джеба и встречал бы его комбинациями. Это была бы очень лёгкая победа», — приводит слова Фроча Boxingnews24.

Ранним утром 3 ноября мск Сауль Альварес нокаутировал Сергея Ковалёва и отобрал у того титул в полутяжёлом весе.