Джонсон: мне по силам победить Сехудо

Боец ONE Деметриус Джонсон считает, что ему по силам победить чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо. Джонсон и Сехудо дважды встречались в UFC, счёт противостояния — 1-1.



«Наш бой — отличная идея, ведь все говорят о Генри Сехудо. Люди не правы, когда подвергают его критике. Я уверен, что Генри отлично справляется со своей работой. Он делает всё, чтобы люди говорили о нём. Сехудо повышает цены на свои акции. Стоит не забывать, что UFC — это бизнес.



Сейчас мы выступаем в разных промоушенах. У него два чемпионских титула, а у меня золотая награда Олимпийских игр. Я дерусь в ONE, и у меня есть те вершины, которые нужно покорить.



Я способен победить Сехудо. Любой спортсмен верит, что у него есть необходимые навыки, чтобы превзойти оппонента», — приводит слова Деметриуса Джонсона South China Morning Post.