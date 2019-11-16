Джонсон: мне по силам победить Сехудо

Боец ONE Деметриус Джонсон считает, что ему по силам победить чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо. Джонсон и Сехудо дважды встречались в UFC, счёт противостояния — 1-1.
«Наш бой — отличная идея, ведь все говорят о Генри Сехудо. Люди не правы, когда подвергают его критике. Я уверен, что Генри отлично справляется со своей работой. Он делает всё, чтобы люди говорили о нём. Сехудо повышает цены на свои акции. Стоит не забывать, что UFC — это бизнес.
Сейчас мы выступаем в разных промоушенах. У него два чемпионских титула, а у меня золотая награда Олимпийских игр. Я дерусь в ONE, и у меня есть те вершины, которые нужно покорить.
Я способен победить Сехудо. Любой спортсмен верит, что у него есть необходимые навыки, чтобы превзойти оппонента», — приводит слова Деметриуса Джонсона South China Morning Post.
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