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Бразильский боец UFC вышел на взвешивание в образе Джокера. Видео

Бразильский боец UFC вышел на взвешивание в образе Джокера. Видео
Бокс/ММА / ММА 0

Бразильский боец UFC Маркус Перес решил порадовать своих болельщиков и зрителей на взвешивании турнира UFC Fight Night 164 и вышел на церемонию в образе героя комиксов издательства DC Джокера. Больше всего грим на лице Переса был похож на вариант этого персонажа в исполнении актёра Хита Леджера в фильме «Тёмный рыцарь».

На турнире в Сан-Паулу Перес встретится с Веллингтоном Турманом.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте UFC.

UFC Fight Night 164. Взвешивание

Основной кард

Роналдо «Жакаре» Соуза (205 фунтов) — Ян Блахович (205 фунтов)
Маурисио Руа (206) — Пол Крэйг (205)
Чарльз Оливейра (155) — Джаред Гордон (156)
Антонио Арройо (185) — Андре Муньис (186)
Маркус Перес (186) — Веллингтон Турман (186).

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