Минеев: Емельяненко или Кокляев? Я на стороне практического опыта

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев поделился мыслями о предстоящем поединке между стронгменом Михаилом Кокляевым и бойцом ММА Александром Емельяненко.
«Многие спрашивают, за кого болею в бое Александра Емельяненко и Михаила Кокляева. Пусть за меня всё скажет ринг. Но я на стороне практического опыта. Лично я пойду на бой 29 ноября на «ВТБ Арену», чтобы увидеть это своими глазами. А у кого такой возможности нет, смотрите трансляцию боя», — написал Минеев в своём инстаграм-аккаунте.
29 ноября в Москве на «ВТБ Арене» Кокляев и Емельяненко проведут поединок. Спортсмены сразятся по правилам бокса.
На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (20 — нокаутом) и потерпел семь поражений, ещё один поединок завершился вничью. Для 40-летнего Кокляева это будет дебют в единоборствах.
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