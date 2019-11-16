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Вудли: в UFC должны подписать контракт с блогером Логаном Полом

Вудли: в UFC должны подписать контракт с блогером Логаном Полом
Бокс/ММА / ММА 0

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли считает, что организации нужно подписать контракт с блогером Логаном Полом.

«Логан Пол против МС Панка — вполне может быть организован такой бой. По правде говоря, когда UFC подписал контракт с МС Панком, я не понимал, почему они не подписали соглашение с Логаном. Его подписчики на YouTube — это и есть аудитория UFC. У него полно поклонников, и это была бы отличная сделка», — приводит слова Тайрона Вудли BJPenn.

Логан Пол дебютировал в профессиональном боксе 9 ноября, уступив другому блогеру — Оладжиде Олатунджи, известному как KSI, раздельным решением судей. Этот поединок был главным на вечере бокса в Лос-Анджелесе, США. Поединок стал для них вторым — первый прошёл на любительском уровне и закончился вничью.

Битва блогеров. KSI победил Логана Пола раздельным решением судей
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