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Исмаилову показалось «копейками» предложение 7,5 млн за реванш с Минеевым

Исмаилову показалось «копейками» предложение 7,5 млн за реванш с Минеевым
Бокс/ММА / ММА 0

Президент промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев предложил 7,5 млн рублей Магомеду Исмаилову за бой с Владимиром Минеевым. Магомедов намекнул, что хочет большего.

«О взаимоотношениях с Камилом Гаджиевым мог бы написать книгу. И начал бы я с того, что он очень умный и стратегичный. А в сфере ММА он как акула в море!

Акул тут немало, но он из числа тех, которых выделяют, типа: «Это белая акула, если увидите её, соскакивайте». Когда-то я решил, что смогу быть хитрее, и вступил с ним в стратегическую войну (он об этом, естественно, не знал). И какой же вывод я сделал после той славной битвы?!

Да чтобы справиться с ним, нужны беруши в уши. Мое уважение тебе, Камил: ты сильный человек. Пожалуйста, не смей более предлагать мне эти копейки.

Так как я тебя не слышу – у меня беруши в ушах. Чтобы я услышал, нужно сказать цифру, от которой эти беруши сами вылетят», — написал в своём инстаграм-аккаунте Исмаилов.

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