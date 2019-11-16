Следующим соперником Махачева станет Ли или Хукер

Следующим соперником российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева станет Кевин Ли или Дэн Хукер. Об этом рассказал Ризван Магомедов, менеджер Махачева.



«Ислам проведет бой в январе или феврале. Варианты соперников — Кевин Ли и Дэн Хукер», — приводит слова Магомедова ТАСС.



Последний поединок Махачев, который входит в команду Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгком весе, провёл на турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября. Российский боец победил бразильца Дави Рамоса единогласным решением судей.



На счету Махачева 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед. Единственное поражение Исламу нанёс бразильский боец Адриану Мартинс, победив его нокаутом в октябре 2015 года.