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Следующим соперником Махачева станет Ли или Хукер

Следующим соперником Махачева станет Ли или Хукер
Бокс/ММА / ММА 0

Следующим соперником российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева станет Кевин Ли или Дэн Хукер. Об этом рассказал Ризван Магомедов, менеджер Махачева.

«Ислам проведет бой в январе или феврале. Варианты соперников — Кевин Ли и Дэн Хукер», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Последний поединок Махачев, который входит в команду Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгком весе, провёл на турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября. Российский боец победил бразильца Дави Рамоса единогласным решением судей.

На счету Махачева 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед. Единственное поражение Исламу нанёс бразильский боец Адриану Мартинс, победив его нокаутом в октябре 2015 года.

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