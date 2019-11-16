Видео: Макгрегор тренирует двухлетнего сына в октагоне

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился интересным видео на своей странице в «Инстаграме». Ирландец показал, как тренирует своего старшего сына, двухлетнего Конора Джека Макгрегора. На мальчике надеты боксёрские перчатки и в них он пытается наносить удары по Макгрегору-старшему. Тот в свою очередь перекрывается и работает нырками. Также слышно, как отец даёт сыну подсказки.

Кроме того, рядом с ними в октагоне ползает и младший ребёнок Макгрегора, который появился на свет в январе 2019 года.

Если видео не отображается, его также можно увидеть на странице ирландца в «Инстаграме».

Напомним, что в 2020 году ожидается возвращение Макгрегора в октагон. Спортсмен, вероятнее всего, выступит в январе, а его соперником станет Дональд Серроне.