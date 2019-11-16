Х.М. Маркес: Альварес должен провести третий поединок с Головкиным
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Хуан Мануэль Маркес поделился мыслями о карьере соотечественника — чемпионе мира в четырёх дивизионах Сауле Альваресе. По словам Маркеса, Канело необходимо провести третий бой с чемпионом мира по версии IBF Геннадием Головкиным.
«Ему снова нужно встретиться с Головкиным. Думаю, Сауль победит. Люди хотят видеть этот поединок. В бою с Деревянченко Геннадий выглядел совершенно иначе. Он поменял тренера, и кажется, что он выглядел не очень хорошо», — приводит слова Маркеса BoxingScene.
Сауль Альварес и Геннадий Головкин в прошлом провели два поединка. Первый завершился вничью, хотя многие эксперты полагают, что тогда победил боксёр из Казахстана. Во втором бою победа досталась Альваресу.
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