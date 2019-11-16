Ортис назвал Уайлдера лучшим тяжеловесом десятилетия

Претендент на пояс чемпиона мира по версии WBC Луис Ортис считает, что его будущий соперник, обладатель титула Деонтей Уайлдер, является лучшим боксёром супертяжёлого веса за последние десять лет.

«Как я уже говорил раньше, Уайлдер — лучший боксёр супертяжёлого веса за последние десять лет. Пока его не победят, он будет оставаться таковым. У нас будут разные стратегии на бой и я уверен, что в реванше это сыграет важную роль. Я планирую завершить поединок досрочно, но если потребуется, то буду готов пройти и все двенадцать раундов.

У меня появилась хорошая возможность показать, что я лучший боксёр мира. Болельщики увидят один из лучших поединков в истории нашей весовой категории и, безусловно, останутся в выигрыше", — приводит слова Ортиса BoxingScene.

Реванш Деонтея Уайлдера и Луиса Ортиса состоится 23 ноября в Лас-Вегасе. В первом поединке победил Уайлдер, нокаутировавший соперника в десятом раунде.