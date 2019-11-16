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Пулев: если Руис не будет лениться, он снова победит Джошуа

Пулев: если Руис не будет лениться, он снова победит Джошуа
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Официальный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе Кубрат Пулев дал прогноз на встречу Энди Руиса и Энтони Джошуа, которая состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

«Если Руис отнесётся к подготовке серьёзно и не будет лениться, то снова победит. Мне сложно искать, сейчас он стал очень популярным. У него много машин, он постоянно с кем-то фотографируется. Если он останется сосредоточенным на тренировочном процессе, то победит. Но в этот раз ему будет сложнее, команда Джошуа подойдёт к бою серьёзно и с иной стратегий. Но убеждён, что при правильном подходе Руис снова победит», — приводит слова болгарина BoxingScene.

Пулев претендует на встречу с победителем Руис — Джошуа.

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