Американский тренер Хабиба пообедал в одном из ресторанов Махачкалы

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и ведущий тренер известного зала АКА находится с визитом в Дагестане. Об этом сообщил близкий друг Ислам Махачев. По словам последнего, Мендесу удалось познакомить с дагестанской кухней и пообедать в одном из ресторанов Махачкалы.

«Продолжаем знакомить Хавьера с дагестанской кухней. Лучшее место, чтобы попробовать наши национальные блюда», — написал Махачев.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Ислама Махачева в «Инстаграме».

Напомним, Махачев предыдущий поединок провёл на турнире UFC в Абу-Даби и сумел справиться с Дэйви Рамосом. Ожидается, что следующим соперником российского бойца станет Кевил Ли или Дэн Хукер.