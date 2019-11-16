Американский тренер Хабиба пообедал в одном из ресторанов Махачкалы
Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и ведущий тренер известного зала АКА находится с визитом в Дагестане. Об этом сообщил близкий друг Ислам Махачев. По словам последнего, Мендесу удалось познакомить с дагестанской кухней и пообедать в одном из ресторанов Махачкалы.
«Продолжаем знакомить Хавьера с дагестанской кухней. Лучшее место, чтобы попробовать наши национальные блюда», — написал Махачев.
Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Ислама Махачева в «Инстаграме».
Напомним, Махачев предыдущий поединок провёл на турнире UFC в Абу-Даби и сумел справиться с Дэйви Рамосом. Ожидается, что следующим соперником российского бойца станет Кевил Ли или Дэн Хукер.
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