Пакьяо намерен провести следующий бой в марте или апреле 2020 года

Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо обозначил ориентировочные сроки возвращения в ринг. По словам филиппинца, он проведёт следующий бой весной 2020 года.

«Я смогу выступить в марте или апреле. В это время в работе сената наступит пауза», — приводит слова Пакьяо BoxingScene.

Напомним, что на родине Пакьяо занят политической деятельностью и является сенатором. Предыдущий поединок Мэнни провёл в июле 2019 года, когда уверенно победил решением судей Кита Турмана. То был его второй поединок в нынешнем году. В январе он также решением судей справился с экс-чемпионом мира в четырёх весовых категориях Эдриеном Бронером.

Потенциальным соперником Пакьяо является чемпион мира по версии WBO и один из лидеров Pound-for-Pound Теренс Кроуфорд.