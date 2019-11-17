Найт отправил Лобова в нокаут на турнире по боям без перчаток
В Билокси (штат Миссисипи, США) завершился турнир Bare Knuckle FC 9.
В главном бою вечера ирландский боец русского происхождения Артём Лобов сразился с американцем Джейсоном Найтом. Бой продлился пять раундов и завершился после того, как Найт отправил своего соперника в нокаут. Лобов пропустил удар в область рассечения и упал на канвас. Артём сделал попытки подняться и продолжить бой, однако уже не смог.
Таким образом, Найт взял реванш у Лобова за поражение на турнире BKFC 5. Тот бой стал дебютным для спортсменов в кулачных боях без перчаток и завершился победой Лобова единогласным решением судей со счётом (48:47, 48:47, 48:46).
Ранее Артём Лобов выступал в UFC и был спарринг-партнёром ирландского бойца Конора Макгрегора.
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