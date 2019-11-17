Блахович победил Соузу в главном бою турнира UFC Fight Night 164
В Сан-Паулу завершился турнир UFC Fight Night 164. В главном бою вечера бывший чемпион Strikeforce Роналду Соуза встретился с Яном Блаховичем. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Блаховича раздельным решением судей со счётом 47-48, 48-47, 48-47.
Таким образом, Соуза дебютировал в полутяжёлом весе с поражения.
Основной кард, результаты:
Ян Блахович победил Роналду Соузу раздельным решением судей
Пол Крэйг и Маурисио Руа завершили поединок вничью (ничья раздельным решением)
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