Блахович победил Соузу в главном бою турнира UFC Fight Night 164

В Сан-Паулу завершился турнир UFC Fight Night 164. В главном бою вечера бывший чемпион Strikeforce Роналду Соуза встретился с Яном Блаховичем. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Блаховича раздельным решением судей со счётом 47-48, 48-47, 48-47.

Таким образом, Соуза дебютировал в полутяжёлом весе с поражения.

Основной кард, результаты:

Ян Блахович победил Роналду Соузу раздельным решением судей

Пол Крэйг и Маурисио Руа завершили поединок вничью (ничья раздельным решением)

Чарльз Оливейра победил Джареда Гордона нокаутом в 1-м раунде

Андре Муньис победил Антонио Арройю единогласным решением судей

Веллингтон Турман победил Маркуса Переса единогласным решением судей