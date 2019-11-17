Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Блахович победил Соузу в главном бою турнира UFC Fight Night 164

Блахович победил Соузу в главном бою турнира UFC Fight Night 164
Бокс/ММА / ММА 0

В Сан-Паулу завершился турнир UFC Fight Night 164. В главном бою вечера бывший чемпион Strikeforce Роналду Соуза встретился с Яном Блаховичем. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Блаховича раздельным решением судей со счётом 47-48, 48-47, 48-47.

Таким образом, Соуза дебютировал в полутяжёлом весе с поражения.

Основной кард, результаты:

Ян Блахович победил Роналду Соузу раздельным решением судей

Пол Крэйг и Маурисио Руа завершили поединок вничью (ничья раздельным решением)

Чарльз Оливейра победил Джареда Гордона нокаутом в 1-м раунде

Андре Муньис победил Антонио Арройю единогласным решением судей

Веллингтон Турман победил Маркуса Переса единогласным решением судей

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019