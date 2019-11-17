Блахович ответил на забавный твит Брансона: всё лучшее — детям

Польский боец полутяжёлого веса Ян Блахович с юмором отреагировал на послание американского средневеса Дерека Брансона, который отметил, что поединок Яна с Жакаре Соузой на турнире UFC Fight Night 164 в Сан-Паулу заставил уснуть его ребёнка.

«Все лучшее — детям», — написал Блахович на своей странице в «Твиттере».

Напомним, бой Блаховича и Соузы возглавил турнир в Сан-Паулу. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой поляка раздельным решением судей. После встречи многие отмечали, что встреча получилась самой скучной на турнире. Отметим, что Блахович одержал уже шестую победу за последние семь поединков. Перед турниром в Бразилии он занимал пятое место в рейтинге UFC в полутяжёлом весе.