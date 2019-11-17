Блахович ответил на забавный твит Брансона: всё лучшее — детям
Польский боец полутяжёлого веса Ян Блахович с юмором отреагировал на послание американского средневеса Дерека Брансона, который отметил, что поединок Яна с Жакаре Соузой на турнире UFC Fight Night 164 в Сан-Паулу заставил уснуть его ребёнка.
«Все лучшее — детям», — написал Блахович на своей странице в «Твиттере».
Напомним, бой Блаховича и Соузы возглавил турнир в Сан-Паулу. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой поляка раздельным решением судей. После встречи многие отмечали, что встреча получилась самой скучной на турнире. Отметим, что Блахович одержал уже шестую победу за последние семь поединков. Перед турниром в Бразилии он занимал пятое место в рейтинге UFC в полутяжёлом весе.
Боец UFC Брансон: Соуза и Блахович уложили моего ребёнка спать. Спасибо, парни
- 17 ноября 2019
-
12:34
-
11:44
-
10:50
-
09:23
-
08:54
-
08:34
-
00:55
-
00:48
- 16 ноября 2019
-
22:55
-
21:38
-
20:43
-
19:48
-
18:40
-
17:30
-
16:43
-
15:50
-
14:59
-
13:48
-
12:28
-
11:15
-
10:08
-
09:36
-
08:00
-
07:48
-
00:56
- 15 ноября 2019
-
23:59
-
22:58
-
21:48
-
20:14
-
19:34
-
18:48
-
17:22
-
16:20
-
15:12
-
14:00
Партнерский контент