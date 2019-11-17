Дацик одержал победу нокаутом над кикбоксёром Кирсановым
Вчера, 16 ноября, в одном из ресторанов Санкт-Петербурга состоялся поединок между скандально известным бойцом смешанных единоборств Вячеславом Дациком и российским кикбоксёром Андреем Кирсановым. 37-летний Дацик, заметно превосходивший соперника в весе, нокаутировал того в третьем раунде. Это был второй поединок Вячеслава после выхода из мест лишения свободы. В апреле 2019 года он проиграл блогеру Артёму Тарасову.
Это был лишь четырнадцатый поединок Дацика в ММА за двадцатилетнюю карьеру. В них он победил шесть раз, восемь поединков завершились поражением. Наиболее громкую победу Вячеслав добыл в апреле 1999 года, нокаутировав Андрея Орловского. То был дебют белоруса в профессионалах, через шесть лет Андрей стал чемпионом UFC.
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