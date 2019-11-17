Лобов не уверен в своём будущем в Bare Knuckle FC

Бывший боец UFC Артём Лобов, выступающий в Bare Knuckle FC, поделился мыслями о досрочном поражении в бою с Джейсоном Найтом, а также дал понять, что не уверен в своём будущем в лиге кулачных боёв.

«Сейчас мне нужно восстановиться. После таких неудач эмоциональное состояние очень подавленное. Тем более когда проигрываешь досрочно. Это вдвойне больнее. Но что есть то есть. Уже ничего не могу изменить, должен принять это поражение и двигаться дальше. Не знаю, что меня ждёт дальше. Необходимо переговорить с президентом Bare Knuckle FC Дэвидом Фельдманом, и посмотрим, чем закончится эта история», — приводит слова ирландца российского происхождения MMA Fightng.



Отметим, Джейсон Найт выразил готовность дать реванш Лобову.