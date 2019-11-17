Чавес рассчитывает получить реванш с Саулем Альваресом

Бывший чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший признался, что в будущем рассчитывает провести повторный поединок с одним из лидеров рейтинга лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории Саулем Альваресом. Мексиканец надеется получить такой бой после того, как победит Дэниела Джейкобса.

«Это хороший бой. Дэниел — один из лучших боксёров в мире. По мнению многих, он победил как в бою с Головкиным, так и в противостоянии с Альваресом. Так что не мог себе позволить отказаться от возможности помериться силами с ним. Если смогу победить, то рассчитываю встретиться с Саулем Альваресом уже в своей весовой категории — во втором среднем весе или полутяжёлом дивизионе», — приводит слова Чавеса BoxingScene.

Альварес и Чавес провели первый поединок в мае 2017 года. Тогда Альварес уверенно победил соперника по очкам. Хулио Сезар объяснял неудачу в том числе и весогонкой.

Добавим, бой Чавеса и Джейкобса запланирован на 20 декабря 2019 года.