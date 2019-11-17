Найт согласился дать третий бой Лобову
Бывший боец UFC, боец промоушена Bare Knuckle Джейсон Найт заявил, что готов провести третий бой с Артёмом Лобовым.
«Конечно, если Лобов захочет, я дам ему реванш. Мне очень нравится этот парень. Мы уважаем друг друга. Буду болеть за него в любом поединке, только если он не выходит против меня. Я открыт для третьего боя с Артёмом Лобовым. В любое время, когда он будет готов», — приводит слова Джейсона Найта MMAFighting.
Найт взял реванш у Лобова за поражение на турнире BKFC 5. Поединок продлился пять раундов и завершился после того, как Найт отправил соперника в нокаут. Лобов пропустил удар в область рассечения и упал на канвас. Артём делал попытки подняться и продолжить бой, однако не смог.
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