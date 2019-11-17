Блахович хочет получить титульный бой с Джонсом
Боец UFC Ян Блахович после победы над Роналдо Соузой признался, что хотел бы получить титульный бой с Джоном Джонсом.
«Я чувствую себя отлично, выиграл поединок. Мне не на что жаловаться. Я не мог сегодня словить свою волну. Честно, я не чувствовал бой. У меня было всё хорошо с выносливостью, но Соуза подготовил отличный план против меня, и мне не удалось его поймать. Но я выиграл бой, так что всё в порядке.
Кто будет следующим соперником? Кто-то из топовых бойцов. Может, и бой за титул, почему нет? Я готов. Джон Джонс, дай мне бой. У меня не так много времени, я буду выступать ещё около трёх лет, а затем завершу карьеру. Так что сейчас или никогда», — приводит слова Яна Блаховича MMAFighting.
- 17 ноября 2019
-
21:19
-
20:26
-
19:57
-
18:07
-
17:16
-
16:35
-
15:59
-
14:40
-
14:24
-
14:22
-
13:56
-
12:34
-
11:44
-
10:50
-
09:23
-
08:54
-
08:34
-
00:55
-
00:48
- 16 ноября 2019
-
22:55
-
21:38
-
20:43
-
19:48
-
18:40
-
17:30
-
16:43
-
15:50
-
14:59
-
13:48
-
12:28
-
11:15
-
10:08
-
09:36
-
08:00
-
07:48
Партнерский контент