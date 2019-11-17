Блахович хочет получить титульный бой с Джонсом

Боец UFC Ян Блахович после победы над Роналдо Соузой признался, что хотел бы получить титульный бой с Джоном Джонсом.



«Я чувствую себя отлично, выиграл поединок. Мне не на что жаловаться. Я не мог сегодня словить свою волну. Честно, я не чувствовал бой. У меня было всё хорошо с выносливостью, но Соуза подготовил отличный план против меня, и мне не удалось его поймать. Но я выиграл бой, так что всё в порядке.



Кто будет следующим соперником? Кто-то из топовых бойцов. Может, и бой за титул, почему нет? Я готов. Джон Джонс, дай мне бой. У меня не так много времени, я буду выступать ещё около трёх лет, а затем завершу карьеру. Так что сейчас или никогда», — приводит слова Яна Блаховича MMAFighting.