Более 25 человек были задержаны на турнире по боевым искусствам в Москве

Сотрудники центра противодействия экстремизму провели задержания на турнире по боевым искусствам на севере Москвы, участников турнира проверяют на причастность к акциям протеста в Москве.



«В Москве на традиционный турнир по боевым искусствам памяти Ивана Хуторского, проводящийся с 2009 года, пришли оперативники Центра «Э» и бойцы Росгвардии. Они задержали более 25 человек. Они проверяют участников турнира на причастность к событиям 27 июля в центре Москвы. В настоящее время задержанных доставляют в отделения полиции в районах Сокол, Аэропорт и Войковский», — приводит слова источника в правоохранительных органах ТАСС.



Среди задержанных — Владислав Барабанов, который проходил по делу о массовых беспорядках, возбужденном после 27 июля, однако позже обвинения с него были сняты.



Напомним, в несанкционированной акции 27 июля в Москве участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек.