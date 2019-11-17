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Более 25 человек были задержаны на турнире по боевым искусствам в Москве

Более 25 человек были задержаны на турнире по боевым искусствам в Москве
Бокс/ММА / ММА 0

Сотрудники центра противодействия экстремизму провели задержания на турнире по боевым искусствам на севере Москвы, участников турнира проверяют на причастность к акциям протеста в Москве.

«В Москве на традиционный турнир по боевым искусствам памяти Ивана Хуторского, проводящийся с 2009 года, пришли оперативники Центра «Э» и бойцы Росгвардии. Они задержали более 25 человек. Они проверяют участников турнира на причастность к событиям 27 июля в центре Москвы. В настоящее время задержанных доставляют в отделения полиции в районах Сокол, Аэропорт и Войковский», — приводит слова источника в правоохранительных органах ТАСС.

Среди задержанных — Владислав Барабанов, который проходил по делу о массовых беспорядках, возбужденном после 27 июля, однако позже обвинения с него были сняты.

Напомним, в несанкционированной акции 27 июля в Москве участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек.

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