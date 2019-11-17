Итоги чемпионата России по боксу 2019 года

В субботу в Самаре завершился мужской чемпионат России по боксу. Полностью результаты финальных поединков выглядят следующим образом.



Весовая категория до 49 кг. Эдмонд Худоян стал чемпионом России из-за неучастия в финале по медицинским показателям Артыша Сояна.



Весовая категория до 52 кг. Расул Салиев раздельным решением судей победил Василия Егорова.



Весовая категория до 57 кг. Альберт Батыргазиев единогласным решением взял верх над Бахтоваром Назировым.



Весовая категория до 60 кг. Джамал Бадрутдинов единогласным решением судей победил Анатолия Григоряна.



Весовая категория до 63 кг. Габил Мамедов единогласным решением судей сломил сопротивление Алексея Мазура.



Весовая категория до 69 кг. Шахабас Махмудов раздельным решением оказался сильнее Вахида Аббасова.



Весовая категория до 75 кг. Максим Коптяков единогласным решением взял верх над Андреем Ковальчуком.



Весовая категория до 81 кг. Имам Хатаев раздельным решением судей победил Георгия Кушиташвили.



Весовая категория до 91 кг. Иван Сагайдак раздельным решением оказался сильнее Владислава Иванова.



Весовая категория свыше 91 кг. Иван Верясов единогласным решением судей взял верх над Сергеем Калчугиным.