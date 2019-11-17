Миочич готов провести поединок с Фьюри по правилам бокса

Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич поделился мнением о возможном поединке с экс-чемпионом мира по боксу Тайсоном Фьюри. Британец не так давно заявил о желании перейти в смешанные единоборства.



«Не знаю, насколько Фьюри готов провести со мной бой в клетке. Я готов провести поединок по правилам бокса. Согласен на такой вариант. Мне нравится бокс. На ринге Фьюри является отличным бойцом, но и у меня есть отличные навыки в стойке», — приводит слова Миочича ESPN.



Ожидается, что следующий поединок Тайсон Фьюри проведёт в феврале 2020 года. Он встретится с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.



Стипе Миочич вернул себе титул чемпиона в тяжёлом весе, нокаутировав Дэниэла Кормье на турнире UFC 241 в августе 2019 года.

Фьюри готов провести поединок с Миочичем