Розенштруйк — перед боем с Оверимом: я играл за него на PlayStation!

Боец UFC Жаирзиньо Розенштруйк признался в преддверии боя с Алистаром Оверимом, что играл за его персонажа в симуляторах UFC на PlayStation.



«Я никогда не подумал бы, что это произойдёт так быстро. Я действительно хотел такой бой, но мы с тренером не ожидали такого. Мы постоянно тренируемся, чтобы быть готовыми ко всему, но никто из нас не ожидал такого прогресса в 2019 году.



Когда я получил этот бой, я подумал, что точно знаю этих парней, потому что играл за них на PlayStation. Это просто потрясающе. Я играл за этих парней на приставках с PlayStation 2 по PlayStation 4. Я был просто рождён для этого. Жизнь подготовила меня. Я хочу достигнуть вершины и сделаю это», — приводит слова Розенштруйка MMAJunkie.