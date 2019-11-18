Розенштруйк — перед боем с Оверимом: я играл за него на PlayStation!
Боец UFC Жаирзиньо Розенштруйк признался в преддверии боя с Алистаром Оверимом, что играл за его персонажа в симуляторах UFC на PlayStation.
«Я никогда не подумал бы, что это произойдёт так быстро. Я действительно хотел такой бой, но мы с тренером не ожидали такого. Мы постоянно тренируемся, чтобы быть готовыми ко всему, но никто из нас не ожидал такого прогресса в 2019 году.
Когда я получил этот бой, я подумал, что точно знаю этих парней, потому что играл за них на PlayStation. Это просто потрясающе. Я играл за этих парней на приставках с PlayStation 2 по PlayStation 4. Я был просто рождён для этого. Жизнь подготовила меня. Я хочу достигнуть вершины и сделаю это», — приводит слова Розенштруйка MMAJunkie.
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